Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емильян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1831

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-XWRD
Рождение ребёнка
1833

Сын: Нестеренко Матфей

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Рождение ребёнка
26.02.1836

Сын: Нестеренко Василий

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-Z4PC
Рождение ребёнка
20.07.1842

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNK2-QXW
Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-MD3X
Рождение ребёнка
22.08.1848

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-DM1N
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Кондрат

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-QHP1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Нестеренко Максим

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNJY-5B6
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Максим

Смерть
Неизвестно