Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емильян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1831
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-XWRD
Рождение ребёнка
1833
Сын: Нестеренко Матфей
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Рождение ребёнка
26.02.1836
Сын: Нестеренко Василий
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-Z4PC
Рождение ребёнка
20.07.1842
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNK2-QXW
Рождение ребёнка
20.11.1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-MD3X
Рождение ребёнка
22.08.1848
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-DM1N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Кондрат
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-QHP1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Нестеренко Максим
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNJY-5B6
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеренко Максим
Смерть
Неизвестно