Зикратая (Черненко) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Черненко Иван
Мать: Черненко Мария
Бракосочетание
15.01.1912
Муж: Зикратый Михаил
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: (Зикратая) Пелагея
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Рождение ребёнка
24.06.1914
Дочь: (Зикратая) Ольга
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Рождение ребёнка
04.02.1916
Дочь: (Зикратая) Анна
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1921
Сын: Зикратый Николай
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: (Зикратая) Лидия
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Рождение ребёнка
04.01.1925
Сын: Зикратый Василий
Отец ребёнка: Зикратый Михаил
Смерть
Неизвестно