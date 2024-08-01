Зикратая (Черненко) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая (Черненко) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Черненко Иван

Мать: Черненко Мария

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Зикратый Михаил

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: (Зикратая) Пелагея

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Рождение ребёнка
24.06.1914

Дочь: (Зикратая) Ольга

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Рождение ребёнка
04.02.1916

Дочь: (Зикратая) Анна

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Зикратый Николай

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: (Зикратая) Лидия

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Рождение ребёнка
04.01.1925

Сын: Зикратый Василий

Отец ребёнка: Зикратый Михаил

Смерть
Неизвестно

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