Молчанов (Комисаров) Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
09.02.1883
Жена: Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.09.1889
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно