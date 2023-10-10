Молчанов (Комисаров) Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов (Комисаров) Иван Осипович

Место рождения

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Молчанов (комисаров) Осип Иванович

Мать: Молчанова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
09.02.1883

Жена: Матрена Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.09.1889

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Прокопьевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Прокопьевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Место жительства
Неизвестно
Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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