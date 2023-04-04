Уткин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Яков

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1860

Сын: Уткин Федор

Мать ребёнка: Уткина Анна Давидова

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Анна Давидова

Смерть
Неизвестно
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