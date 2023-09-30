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Фунин Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1627 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Фунин Афанасий Фролович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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