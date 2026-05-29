Ладонкин Анатолий Александрович
мужской, родился 28.07.1948, Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
ОтецЛадонкин Александр Иванович1921 г.р.
МатьЛадонкина Анастасия Герасимовна1923 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1948
Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно