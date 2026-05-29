Ладонкин Анатолий Александрович 28.07.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладонкин Анатолий Александрович

Автор
СП
Прокофьева С.

мужской, родился 28.07.1948, Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Отец
Ладонкин Александр Иванович1921 г.р.
Мать
Ладонкина Анастасия Герасимовна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1948

Отец: Ладонкин Александр Иванович

Мать: Ладонкина Анастасия Герасимовна

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
28.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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