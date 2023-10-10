Кайкова (Конюхова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайкова (Конюхова) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866 или 1877

Дата смерти

23.06.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
1866 или 1877

Отец: Конюхов Тимофей Федоров

Мать: не указана

Елаур, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Алексей Петров Соколов, кр Александр Андреев Костин, мещ Даниил Павлов Тютин и Василий Ермолов Николаев
Рождение ребёнка
20.12.1890 ст.

Дочь: Кайкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.

Сын: Кайков Александр Иванов

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1894 ст.

Сын: Кайков Николай Иванов

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.

Дочь: Кайкова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Дочь: Кайкова Евгения Иванова

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1898 ст.

Сын: Кайков Николай Иванов

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.

Дочь: Кайкова Анна Иванова

Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.06.1903 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
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