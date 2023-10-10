Кайкова (Конюхова) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1866 или 1877
Дата смерти23.06.1903 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1866 или 1877
Отец: Конюхов Тимофей Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Кайков Иван Иванович
Воспр: мещ. Алексей Петров Соколов, кр Александр Андреев Костин, мещ Даниил Павлов Тютин и Василий Ермолов Николаев
Рождение ребёнка
20.12.1890 ст.
Дочь: Кайкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.
Дочь: Кайкова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Дочь: Кайкова Евгения Иванова
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.
Дочь: Кайкова Анна Иванова
Отец ребёнка: Кайков Иван Иванович
Смерть
23.06.1903 ст.
от чахотки