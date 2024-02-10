Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1920

Отец: Опсиков Савелий

Мать: Евдокия Никитьевна

Рождение ребёнка
05.03.1942

Сын: Баранников Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
11.01.1945

Дочь: Иванова Леокадия Алексеевна

Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.06.1946

Сын: Баранников Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
05.08.1948

Сын: Баранников Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
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