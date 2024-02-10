Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1920
Отец: Опсиков Савелий
Мать: Евдокия Никитьевна
Рождение ребёнка
05.03.1942
Сын: Баранников Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
11.01.1945
Дочь: Иванова Леокадия Алексеевна
Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
29.06.1946
Сын: Баранников Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
05.08.1948
Сын: Баранников Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Баранников Алексей Георгиевич
Смерть
Неизвестно