Нестереня (Навражных) Галина Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1961
Отец: Навражных Вячеслав Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1985
Муж: Нестереня Владимир
Рождение ребёнка
18.08.1987
Сын: Нестереня Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Нестереня Владимир
п.Болшево, г. Королёва Московской области
Рождение ребёнка
05.06.1989
Дочь: Нестереня Алина Владимировна
Отец ребёнка: Нестереня Владимир
п.Болшево, г. Королёва Московской области