Нестереня (Навражных) Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестереня (Навражных) Галина Вячеславовна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

20.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1961

Отец: Навражных Вячеслав Иванович

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
05.11.1985

Муж: Нестереня Владимир

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1987

Сын: Нестереня Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Нестереня Владимир

п.Болшево, г. Королёва Московской области
Рождение ребёнка
05.06.1989

Дочь: Нестереня Алина Владимировна

Отец ребёнка: Нестереня Владимир

п.Болшево, г. Королёва Московской области
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