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Рязанцов Владимир Иванов

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Место рождения

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Рязанцов Иван (Ивашко) Савин

Мать: Рязанцова Анна Антонова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Исупова Елизавета Владимирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Матрона Владимирова

Мать ребёнка: Рязанцова Параскева Климова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Параскева Климова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
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