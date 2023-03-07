Рязанцов Владимир Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Исупова Елизавета Владимирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Анна Владимирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Матрона Владимирова
Мать ребёнка: Рязанцова Параскева Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757