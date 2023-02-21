Мухин Артём Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Артём Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Андрей Владимирович

Мать: Мухина Ольга Владимировна

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