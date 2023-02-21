Чередова Татьяна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Егор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чередов Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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