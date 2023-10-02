Клементьева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементьев Забыла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементьев Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клементьева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Клементьев Сергей

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