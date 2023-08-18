Савинкова Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1902
Сын: Савинков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Меркулович
Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно