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Савинкова Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: Савинков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Меркулович

Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Иван Меркулович

Смерть
Неизвестно