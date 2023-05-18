Плаксина (Негодяева) Анисья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1892
Дата смерти22.08.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1892
Отец: Негодяев Дмитрий
Мать: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Плаксина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шумилина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Смагина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Плаксина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1971