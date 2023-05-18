Плаксина (Негодяева) Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Негодяева) Анисья Дмитриевна

Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.11.1892

Дата смерти

22.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1892

Отец: Негодяев Дмитрий

Мать: Негодяева Матрёна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Плаксина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Плаксин Василий Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Плаксин Петр Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шумилина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Смагина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Плаксин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Плаксина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Владимирович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Иван Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
22.08.1971
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