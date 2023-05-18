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Рязанцов Степан Васильев

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Рязанцов Василий Иванов

Мать: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рязанцев Петр Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Рязанцев Иван Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рязанцев Василий Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рязанцев Степан Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рязанцев Павел Степанов

Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Олимпиада Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1867
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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