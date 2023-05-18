Рязанцов Степан Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Рязанцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рязанцев Василий Степанов
Мать ребёнка: Рязанцева Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1867