Мухина (? Андреева) Дарья Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (? Андреева) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1859 г.р.
1863 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1872 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Григорий

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мухин Михаил Афанасиевич

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1863

Сын: Мухин Терентий Афанасиевич

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 14.07.1872

Дочь: (Мухина) Мария

Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

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