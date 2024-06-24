Мухина (? Андреева) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Григорий
Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1863
Сын: Мухин Терентий Афанасиевич
Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.07.1871
Рождение ребёнка
Около 14.07.1872
Дочь: (Мухина) Мария
Отец ребёнка: Мухин Афанасий Сергеевич