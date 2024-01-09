Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1872 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно