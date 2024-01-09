Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1872 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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