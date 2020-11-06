Комаров Игорь Александрович
Место рожденияг.Черноголовка Ногинский район, Московская область
Дата рождения23.10.1979
Дата смерти06.11.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Черноголовка Ногинский район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
ГОР. ЧЕРНОГОЛОВКА ПР СТРОИТЕЛЕЙ Д.6 КВ.47;
Смерть
06.11.2020
г.Черноголовка Ногинский район, Московская область
Причина смерти: Отек мозга травматическое, нападение тупым предметом в неуточненном месте