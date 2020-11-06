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Комаров Игорь Александрович

Место рождения

г.Черноголовка Ногинский район, Московская область

Дата рождения

23.10.1979

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Черноголовка Ногинский район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
ГОР. ЧЕРНОГОЛОВКА ПР СТРОИТЕЛЕЙ Д.6 КВ.47;
Смерть
06.11.2020
г.Черноголовка Ногинский район, Московская область
Причина смерти: Отек мозга травматическое, нападение тупым предметом в неуточненном месте
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