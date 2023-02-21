Варварина (Варварина) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти23.11.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1855
Дочь: Агафия Маркеловна
Отец ребёнка: Варварин Марк Григорьевич
Незаконнорожденная
Смерть
23.11.1860
Причина смерти: Горячка
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Варварин Даниил Маркелович
Отец ребёнка: Варварин Марк Григорьевич