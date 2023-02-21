Варварина (Варварина) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварина (Варварина) Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

23.11.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1855

Дочь: Агафия Маркеловна

Отец ребёнка: Варварин Марк Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Незаконнорожденная
Смерть
23.11.1860
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Горячка
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Варварин Даниил Маркелович

Отец ребёнка: Варварин Марк Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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