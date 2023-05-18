Грушин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти29.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930
Место жительства
С 1940 по 1942
Харьков, Украина
Место жительства
С 1942 по 1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1943
Смерть
29.11.1993