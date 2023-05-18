Грушин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

29.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940 по 1942
Харьков, Украина
Место жительства
С 1942 по 1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.1993
Москва, город федерального значения Москва
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