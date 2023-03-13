Брюханова Улита Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Брюхановъ Петръ
Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Брюхановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Брюхановъ Терентий
Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюхановъ Семенъ