Брюханова Улита Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Улита Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Брюхановъ Петръ

Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Брюхановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Брюхановъ Терентий

Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Брюхановъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюхановъ Семенъ

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