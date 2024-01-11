Усманова (Камалетдинова) Шамсегаян
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Камалетдин Валиулла Улы
Мать: Шамсениса
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Усманов Гильфанетдин
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гильфанов Мустафа
Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
16.10.1910
Сын: Усманов Касым Гильфанович
Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
?.01.1921
Дочь: Зайнаб
Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рахиля
Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Смерть
Неизвестно