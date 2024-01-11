Усманова (Камалетдинова) Шамсегаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Камалетдинова) Шамсегаян

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Камалетдин Валиулла Улы

Мать: Шамсениса

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Усманов Гильфанетдин

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гильфанов Мустафа

Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Усманов Касым Гильфанович

Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
?.01.1921

Дочь: Зайнаб

Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рахиля

Отец ребёнка: Усманов Гильфанетдин

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Смерть
Неизвестно
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