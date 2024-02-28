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Крупнов Яков

Место рождения

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Крупнов Тимофей

Мать: Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Бракосочетание
20.04.1881

Жена: Крупнова Анна

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Бутузова Татьяна

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Крупнов Алексей

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1892

Сын: Крупнов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Крупнов Иван

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Крупнов Илья

Мать ребёнка: Крупнова Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно
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