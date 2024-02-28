Крупнов Яков
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Крупнов Тимофей
Мать: Анна
Бракосочетание
20.04.1881
Жена: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Бутузова Татьяна
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Крупнов Алексей
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
30.07.1892
Сын: Крупнов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Крупнов Иван
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
15.04.1899
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Крупнов Илья
Мать ребёнка: Крупнова Анна
Смерть
Неизвестно