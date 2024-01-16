Корзников Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Матвей Григорьевич

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Корзников Григорий Устинович

Мать: не указана

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1829

Сын: Корзников Гаврил Матвеевич

Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Матвеевна

Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрёна (Матрона) Матвеевна

Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корзников Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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