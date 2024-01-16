Корзников Матвей Григорьевич
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Корзников Григорий Устинович
Мать: не указана
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1829
Сын: Корзников Гаврил Матвеевич
Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Матвеевна
Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрёна (Матрона) Матвеевна
Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Корзникова Маремьяна Маркеловна
д. Пестерево Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно