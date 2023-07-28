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Ребковец Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Ребковец Кирилл

Мать: Ребковец Антонина

Смерть
Неизвестно