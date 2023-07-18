Кусяков Узмяш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Табашев Кусяк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Узмяшев Ермухамет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Узмяшев Мухаметкарим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узмяшев Игимбет
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно