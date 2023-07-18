Кусяков Узмяш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусяков Узмяш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Табашев Кусяк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Узмяшев Ермухамет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Узмяшев Мухаметкарим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узмяшев Игимбет

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно