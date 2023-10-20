Васильев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1909
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №142, стр. 266
Образование
Неизвестно
Студент Инженерного отделения Киевского Политехнического Института Императора Александра II
Смерть
Неизвестно