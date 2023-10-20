Васильев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1909
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Надежда Яковлевна

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №142, стр. 266
Образование
Неизвестно
Студент Инженерного отделения Киевского Политехнического Института Императора Александра II
Смерть
Неизвестно
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