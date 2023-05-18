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Коковкин Павел Дмитриевич

Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Коковкин Дмитрий Ильич

Мать: Евдокия

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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