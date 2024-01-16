Касаткин Григорий Васильевич
Место рожденияс. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.
Дата рождения1896
Дата смерти1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
с. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.
Военная служба
С 1915 по 1918
Служил в царской армии рядовым (первая мировая война)
Военная служба
С 1918 по 1919
РККА
Бракосочетание
1923
Бракосочетание
1927
Жена: Касаткин Ксения Ивановна
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касаткин Евдокия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
с. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.
крестьянин
Смерть
1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область