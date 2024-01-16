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Касаткин Григорий Васильевич

Место рождения

с. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.

Дата рождения

1896

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Касаткин Василий Афанасьевич

Мать: Касаткина Агриппина Васильевна

с. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.
Военная служба
С 1915 по 1918
Служил в царской армии рядовым (первая мировая война)
Военная служба
С 1918 по 1919
РККА
Бракосочетание
1923

Жена: Касаткин Евдокия Александровна

Бракосочетание
1927

Жена: Касаткин Ксения Ивановна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касаткин Евдокия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
с. Елизарово, Сосновский р-н, Нижегородская обл.
крестьянин
Смерть
1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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