Антип Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антип Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Алексей Иванович

Мать: Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
30.10.1792

Сын: Зиновий Антипович

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Конон Антипович

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Степан Антипович

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Антон Антипович

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Филипповна

Смерть
Неизвестно