Антип Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Алексей Иванович
Мать: Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1792
Сын: Зиновий Антипович
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Конон Антипович
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Степан Антипович
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Антон Антипович
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Филипповна
Смерть
Неизвестно