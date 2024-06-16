Федотова (Салюк) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Салюк) Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1984

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Сергей Олегович

Рождение ребёнка
18.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Сергей Олегович

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