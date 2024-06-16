Федотова (Салюк) Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1984
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Сергей Олегович