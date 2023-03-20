Жабина Евдокия (Авдотья) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Степанова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Жабин Демитрий Федорович

Покровка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.01.1935

Дочь: Роскошная Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Жабин Демитрий Федорович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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