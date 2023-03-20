Жабина Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Степанова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Жабин Демитрий Федорович
Покровка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.01.1935
Дочь: Роскошная Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Жабин Демитрий Федорович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно