Вилягжанин Елисей Иевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Елисей Иевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Вилягжанин Иев Юдин

Мать: Вилягжанин Ефимия Степановна

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