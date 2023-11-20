Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вилягжанин Елисей Иевич
Вилягжанин Елисей Иевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Вилягжанин Иев Юдин
1753 г.р.
Мать
Вилягжанин (Абрамова) Ефимия Степановна
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Вилягжанин Иев Юдин
Мать:
Вилягжанин Ефимия Степановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия