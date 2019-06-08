Осташов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташов Юрий Александрович

Место рождения

Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.04.1931

Дата смерти

08.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1970 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931

Отец: Осташев Александр Дмитриевич

Мать: не указана

Паша, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Пашский перевоз
Бракосочетание
29.10.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1970

Сын: Осташов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище