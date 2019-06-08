Осташов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения03.04.1931
Дата смерти08.06.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931
Отец: Осташев Александр Дмитриевич
Мать: не указана
Пашский перевоз
Бракосочетание
29.10.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.06.2019
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище