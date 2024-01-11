(Жафярова) Зяйтуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жафярова) Зяйтуня

Место рождения

с. Трехозерки Краснооктябрьский район

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Хусяинов Жафяр

Мать: Рахиля Якуб Кызы

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
07.10.1964

Сын: Мухамеджанов Амир Мубинович

Отец ребёнка: Мухаметжанов Мубин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамиля

Отец ребёнка: Мухаметжанов Мубин

Смерть
Неизвестно
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