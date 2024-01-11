(Жафярова) Зяйтуня
Место рожденияс. Трехозерки Краснооктябрьский район
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Хусяинов Жафяр
Мать: Рахиля Якуб Кызы
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
07.10.1964
Сын: Мухамеджанов Амир Мубинович
Отец ребёнка: Мухаметжанов Мубин
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамиля
Отец ребёнка: Мухаметжанов Мубин
Смерть
Неизвестно