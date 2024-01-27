Супруга 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1925
Сын: Regel Кандрат Кандратьевич
Отец ребёнка: Regel Регель Кондрат Иванович
Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Regel Регель Кондрат Иванович