Супруга 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруга 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1925

Сын: Regel Кандрат Кандратьевич

Отец ребёнка: Regel Регель Кондрат Иванович

Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Regel Регель Кондрат Иванович

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