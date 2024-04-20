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Ланков Арсений Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланкова Анна Косьмина

Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.

Сын: Ланков Владимир Арсеньевич

Мать ребёнка: Ланкова Анна Косьмина

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 344
Рождение ребёнка
26.12.1895 ст.

Сын: Ланков Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Ланкова Анна Косьмина

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 537
Смерть
Неизвестно

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