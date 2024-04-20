Ланков Арсений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланкова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.
Сын: Ланков Владимир Арсеньевич
Мать ребёнка: Ланкова Анна Косьмина
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 344
Рождение ребёнка
26.12.1895 ст.
Сын: Ланков Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Ланкова Анна Косьмина
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 537
Смерть
Неизвестно