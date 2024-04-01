Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснянский Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Краснянский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно