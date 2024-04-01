Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснянский Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Краснянский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Краснянский Василий Александрович

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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