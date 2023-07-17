Черных Иван Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1892
Дата смерти21.02.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1892
Отец: Черных Давыд Егорович
Мать: не указана
Место жительства
Вычислено 1913
деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Военная служба
?.08.1914
4-я армия Юго-Западный фронт
рядовой Лейб-гвардии Московский полк 1-я бригада 2-я гвардейская пехотная дивизия Гвардейский корпус 4-я армия Юго-Западный фронт (Российская императорская армия)
Ранение
23.08.1914 ст.
В ходе Галицкой битвы под городом Люблин (Люблинский уезд Люблинская губерния Российская империя, ныне Люблинское воеводство Республика Польша) получил тяжелое ранение.
Лечение в госпитале
С 23.08.1914 ст.
эвакуирован Пинская тыловая эвакуационная комиссия Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15887470/
Лечение в госпитале
С 04.02.1915 по 05.02.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Милютинский лазарет Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21059232/
Лечение в госпитале
С 26.02.1915 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Лазарет № 2-3-4 Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22500952/
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Вычислено 1941
Место жительства
Между 1943 и 1944
город Новосибирск Кировский район станция Кривощеково улица Осипенко дом № 105 (частный дом)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1963
Ф.И.О усопшего Черных Иван Давыдович Дата рождения 24.10.1892 Дата смерти 21.02.1963 Название кладбища Клещихинское Название квартала 32 Источник: ИС Кладбища Новосибирска Муниципальная информационна... Показать все