Адлерберг Фёдор (Энезель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг Фёдор (Энезель)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.10.?

Отец: Адлерберг Реджинальд

Мать: Делиль Беатрикс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлерберг 2-й сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлерберг 1-й сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адлерберг

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана