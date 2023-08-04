Адлерберг Фёдор (Энезель)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.10.?
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.10.?
Отец: Адлерберг Реджинальд
Мать: Делиль Беатрикс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлерберг 2-й сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлерберг 1-й сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адлерберг
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана