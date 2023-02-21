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Тихонравов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тихонравов Александр Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1920

Дочь: Тихонравова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Тихонравова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Тихонравова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Тихонравова Наталья Николаевна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонравова Наталья Николаевна

Смерть
28.09.1947
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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