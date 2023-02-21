Тихонравов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти28.09.1947
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тихонравов Александр Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1920
Дочь: Тихонравова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Тихонравова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Тихонравова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Тихонравова Наталья Николаевна
Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1947
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)