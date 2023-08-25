Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.02.1875 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1875 Калихновщины Федор Алексеевич Калихновщины отец крестьянин Алексей Федотович Калихновщины мать жена Мария Кондратьевна Теребетова крестьянин Алексей Кондратьевич Кал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно