Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Ивановна

Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.02.1875 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1875 Калихновщины Федор Алексеевич Калихновщины отец крестьянин Алексей Федотович Калихновщины мать жена Мария Кондратьевна Теребетова крестьянин Алексей Кондратьевич Кал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close