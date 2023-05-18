(Уткина) Арина Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1784
Сын: Уткин Иван Макаров
Отец ребёнка: Уткин Макар Прохоров
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 116б Метрическая книга церквей г. Богородицка и округи | Государственный архив Тульской области | МК церквей г. Богородицка и округи 1779-1786
Смерть
Между 1816 и 1834