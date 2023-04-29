Толстокоров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстокоров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Толстокорова Антонина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Толстокорова Антонина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстокоров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Толстокорова Антонина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстокоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Толстокорова Антонина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстокорова Антонина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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