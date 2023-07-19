Семенова (Дряхлова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияпочинок Сылшурский
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Сылшурский
Рождение ребёнка
23.09.1866 ст.
Дочь: Федорова Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Прокопьевич
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно