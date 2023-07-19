Семенова (Дряхлова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Дряхлова) Пелагея Алексеевна

Семенова (Дряхлова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

починок Сылшурский

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Сылшурский
Рождение ребёнка
23.09.1866 ст.

Дочь: Федорова Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Прокопьевич

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно