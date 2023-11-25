Ерошкин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953
Рождение ребёнка
11.07.1976
Дочь: Ерошкина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
03.08.1977
Сын: Ерошкин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
25.05.1978
Дочь: Ерошкина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно