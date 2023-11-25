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Ерошкин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953

Отец: Ерошкин Алексей Фролович

Мать: Китаева Александра (Екатерина) Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.07.1976

Дочь: Ерошкина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна

Рождение ребёнка
03.08.1977

Сын: Ерошкин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна

Рождение ребёнка
25.05.1978

Дочь: Ерошкина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Ерошкина Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Татьяна Даниловна

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