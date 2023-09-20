Панарина Элеонора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.2001
Сын: Панарин Владислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Панарин Евгений Петрович
Рождение ребёнка
02.02.2006
Сын: Панарин Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Панарин Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно