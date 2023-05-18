Сидоркин Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения10.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: Сидоркин Гавриил
Мать: Сидоркина Евдокия
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Щербакова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1952
Дочь: Гучкович Нина Николаевна
Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1958
Дочь: Фёдорова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область