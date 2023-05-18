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Сидоркин Николай Гаврилович

Место рождения

Починки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: Сидоркин Гавриил

Мать: Сидоркина Евдокия

Починки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Щербакова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1952

Дочь: Гучкович Нина Николаевна

Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Дочь: Фёдорова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Сидоркина Надежда Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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