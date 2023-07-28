Григорьев Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
мещанин города Екатеринбурга Пермской губернии
Бракосочетание
08.07.1913 ст.
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: 26 лет, православного вероисповедания, первым браком. невеста: 19 лет, православного вероисповедания, первым браком. запись о браке сделана в метрической книге с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.3... Показать все
Смерть
Неизвестно