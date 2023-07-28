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Григорьев Николай Иванов

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
мещанин города Екатеринбурга Пермской губернии
Бракосочетание
08.07.1913 ст.

Жена: Григорьева Параскева Стефанова

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: 26 лет, православного вероисповедания, первым браком. невеста: 19 лет, православного вероисповедания, первым браком. запись о браке сделана в метрической книге с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.3... Показать все
Смерть
Неизвестно